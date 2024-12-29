Tokat'ta Sahte Alkol Operasyonu: 59 Pet Şişe Ele Geçirildi
Niksar ilçesinde polis ekipleri, F.Ç. isimli şahsın sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine gerçekleştirdikleri operasyonda 59 pet şişe sahte alkol ele geçirdi. Şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda pet şişeleri içerisine doldurulmuş sahte alkol ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.Ç. isimli şahsın sahte alkol ürettiği bilgisi üzerine harekete geçti. Şahsın aracı ve ikametinde yapılan detaylı aramalarda toplam 59 adet pet şişede sahte alkol ele geçirildi.
Kaçak alkol maddelerine el konulurken, şüpheli F.Ç. hakkında yasal işlem başlatıldı. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa