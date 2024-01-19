Tokat'ta Sağanak Yağış Nedeniyle Otomobil Devrildi, 2 Yaralı
Tokat'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tokat'ta sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çamlıbel- Yeşilyurt karayolu Dodurga köyü yakınlarında meydana geldi. O.E. (57) idaresindeki 06 AAF 384 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada otomobilde bulunan A.Ü. (44) ve E.T. (38) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT