Tokat'ta sağanak sonrası taşkında köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat'ın Almus ilçesinde sağanak sonrası meydana gelen taşkında Değeryer köyü yolu çamurla kapandı. Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

Almus ilçesine bağlı Değeryer köyünde etkili olan sağanak yağış, taşkına neden oldu. Dağdan gelen suyla birlikte sürüklenen çamur ve toprak, köy yolunu kapladı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Almus İlçe İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. İş makineleriyle yürütülen çalışmalarda, yola sürüklenen çamur ve kaya parçalarının temizlenmesi devam ediliyor.

Olay yerine giderek incelemelerde bulunan Almus Kaymakamı Emre Çömen, çalışmaları yerinde takip ederek ekiplerden bilgi aldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı