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Tokat'ta Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti

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Tokat'ta bir fabrikada pres makinesine sıkışan Suriye uyruklu işçi Abdulgafar Badınıcki hayatını kaybetti. Olay, gece yarısı meydana geldi ve hastaneye kaldırılan işçinin öldüğü belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta pres makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ta fabrikada pres makinesine sıkışan yabancı uyruklu işçi feci şekilde can verdi.

Olay, gece 01: 30 sıralarında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Murat Şahin Orman Ürünleri Fabrikası'nda meydana geldi. İddiaya göre fabrikanın gece vardiyasında çalışan Suriye uyruklu Abdulgafar Badınıcki isimli işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle pres makinesine sıkıştı. Olayı gören diğer çalışanların durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri pres makinesinde sıkışan şahsın öldüğünü belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Badınıcki'nin naaşı otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta Pres Makinesine Sıkışan İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET DEMİRAĞ - 3.Sayfa

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