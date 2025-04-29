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Tokat'ta Otomobilin Devrilmesi sonucu 3 Kişi Yaralandı

Tokat'ta Otomobilin Devrilmesi sonucu 3 Kişi Yaralandı
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Tokat-Turhal kara yolunda meydana gelen kazada İ.E. idaresindeki otomobil, Şenyurt beldesi kavşağında devrildi. Sürücü ve iki yolcu hastaneye kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Tokat'ta otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt beldesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre İ.E. (55) idaresindeki 60 ZN 096 plakalı otomobil, Şenyurt beldesi kavşağında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.E. (70) ve C.E. (48) ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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