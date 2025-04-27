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Tokat'ta Otomobil ve Kamyonet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Tokat'ta meydana gelen kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı. Niksar-Ünye yolu 20'nci kilometresinde gerçekleşen çarpışma sonrasında sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

TOKAT - Tokat'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, eşi ise yaralandı.

Kaza Niksar-Ünye yolu 20'nci kilometresinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Yılmaz yönetimindeki 60 NB 540 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen E. T. idaresindeki 52 AEP 070 plakalı Mercedes marka kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Mehmet Yılmaz ve eşi G. M. Yılmaz yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sürücünün eşi ise hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - 3.Sayfa
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