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Tokat'ta uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat'ta uçuruma yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Metin Behram hayatını kaybetti.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Reşadiye ilçesi Sazak köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Metin Behram (42) yönetimindeki 06 TJY 28 plakalı Tofaş marka otomobil, kontrolden çıkarak yolun sağ tarafındaki uçuruma yuvarlandı. Ağaca çarparak duran araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Behram'ın cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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