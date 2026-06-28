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Tokat'ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta otomobil şarampole uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ö.A. idaresindeki 59 AE 823 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Veyis Aydoğan kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, sürücü Ö.A.'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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