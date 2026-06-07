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Tokat'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Tokat'ta otomobil motosiklete çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin park halindeki motosiklete çarpması sonucu motosiklette bulunan iki genç hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Kazayla ilgili iki sürücü gözaltına alındı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde otomobilin motosiklete çarptığı kazada motosiklette bulunan 2 genç hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Reşadiye ilçesi D-100 Karayolu Çayırpınar köyü Ata Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.Y.F. (24) idaresindeki 60 FC 230 plakalı otomobil, Reşadiye istikametinden Niksar yönüne seyir halindeyken yolun sağında park halinde bulunan 60 TK 017 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet üzerinde bulunan Çetin Coşkun (24) ile Semih Özer (21) ağır yaralandı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan F.K. (35) ise hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Çetin Coşkun ve Semih Özer, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. F.K.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Yapılan incelemede 60 M 2028 plakalı başka bir aracın da kazanın meydana gelişinde etkili olduğu tespit edildi. O aracın ehliyetsiz sürücüsü A.O.T. (20) ile diğer otomobilin sürücüsü C.Y.F. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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