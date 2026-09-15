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Tokat’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Tokat’ta otomobil elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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Tokat’ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Tokat-Turhal karayolu eski havaalanı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.Ç. (76) idaresindeki 34 NAL 226 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İ.Ç. ile araçta yolcu olarak bulunan Nazmiye Çetin (74) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Nazmiye Çetin hastane doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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