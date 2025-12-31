Tokat'ta feci kaza: İkiye ayrılan otomobil sürücüsü ağır yaralandı

Tokat'ın Zile ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu ikiye bölündü.

Kaza, öğle saatlerinde Zile-Pazar Yolu İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ali Ç. yönetimindeki 66 AAL 556 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan ağaca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil ortadan ikiye ayrıldı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü Ali Ç. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ali Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT