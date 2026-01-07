Haberler

Tokat'ta araç parçası ve şase değiştirenlere operasyon: 1 tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde araçların şase numaralarının üzerinde oynandığı ve farklı araç parçalarının birleştirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden biri tutuklandı. Jandarma, ihbar üzerine düzenlediği operasyonla iş yerinde incelemelerde bulundu.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde araçlar üzerinde şase numarasıyla oynandığı ve farklı araçlara ait parçaların birleştirildiği iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erbaa Küçük Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren bir oto kaporta iş yerinde, araçların şase numaralarının silindiği ve başka araçlara ait ön ve arka kısımların birleştirildiği yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine söz konusu iş yerine operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, iş yeri sahiplerini gözaltına aldı. Soruşturmanın, şüphelilerin Erbaa Adliyesi'nde görevli bir memura sattıkları aracın ön ve arka kısımlarının farklı araçlara ait olduğunun anlaşılması ve yapılan şikayet üzerine başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan E.G., E.G. ve E.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemece baba E.G. ve oğlu E.G. serbest bırakılırken, Emre G. ise tutuklanarak Tokat Çamlıbel Cezaevi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
