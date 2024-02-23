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Tokat'ta otel odasında çıkan yangında genç ağır yaralandı

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Tokat'ta GOP Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde çıkan yangında panik yaşayan 20 yaşındaki genç, alevlerin arasından kaçmak için 3. kattan atlayarak ağır yaralandı. Olay sonrası genç hastaneye kaldırıldı ve durumu ağır.

Tokat'ta bir otel odasında çıkan yangında panik yapan 20 yaşındaki genç, 3. kattan atlayarak ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay saat 15.30 sıralarında GOP Bulvarı üzerinde bulunan bir otelde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın sırasında otel odasında bulunan ve asker olduğu iddia edilen 20 yaşındaki U.M.G. alevlerin arasından kaçmak için 3. kattan aşağı atladı. Olay sonrası ağır yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hızla üniversite hastanesine kaldırıldı. Gencin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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