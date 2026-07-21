Tokat'ta örtü yangını: 15 dönüm ekili arazi küle döndü

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde çıkan örtü yangınında yaklaşık 15 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Yangın, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesi Yayla mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan örtü yangını kısa sürede çevredeki ekili alanlara sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 15 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı