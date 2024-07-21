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Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Tokat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, hızlı müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tokat'ta ormanlık alanda çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevrede endişeye yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yetkililer, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı. Olayda can kaybı yaşanmazken, maddi hasarın boyutu ise yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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