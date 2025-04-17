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Tokat'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı

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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından orman ihalelerinde yolsuzluk ve rüşvet iddiaları üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 1 müdür, 3 şef, 2 muhasebe memuru ve 1 işçi olmak üzere toplam 7 kişi gözaltına alındı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, orman ihalelerinde yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli 7 personel gözaltına alındı.

Tokat'ta Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, orman ihalelerinde yolsuzluk yapılarak haksız maddi menfaat sağlandığı, rüşvet alındığı ve ihaleye fesat karıştırıldığı iddiaları üzerine harekete geçildi.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonda 1 orman işletme müdürü, 3 orman işletme şefi, 2 muhasebe memuru ve 1 orman işçisi olmak üzere toplam 7 orman işletme müdürlüğü personeli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatılırken, soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

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Tokat'ta Orman İşletme Müdürlüğü'nde yolsuzluk operasyonu: 7 gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıI. Borrel:

Cezalar caydırıcı ve örnek olmaliki kimse benzer suça teşebbüs edememeli.

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