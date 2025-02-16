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Tokat'ta Oğlunu Keserle Öldüren Baba Tutuklandı

Tokat'ta Oğlunu Keserle Öldüren Baba Tutuklandı
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Tokat'ta, oğlunu keserle öldüren baba, eşine bıçak çektiği gerekçesiyle oğluna saldırdığı iddiasıyla tutuklandı. Olay, Niksar ilçesinde meydana geldi.

Tokat'ta oğlunu keserle öldüren babanın, eşine bıçak çektiği için oğluna keserle saldırdığı iddia edildi.

Önceki gün Niksar ilçesi Kırkkızlar Mahallesi Narman Sokak'ta sabah saatlerinde N. Akbulut ile oğlu Berat Akbulut arasında evde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında N. Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu. Ağır yaralanan Berat Akbulut olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri babayı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N. Akbulut, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Berat Akbulut'un cenazesi ise Akkuş köyünde toprağa verildi.

N. Akbulut'un, annesine bıçak çeken oğlunu çıkan tartışma sonucu keserle öldürdüğü iddia edildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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