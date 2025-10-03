Tokat'ta Narkotik Operasyonu: 1 Tutuklama

Tokat'ın Erbaa ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmaları kapsamında Erbaa ilçesinde düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. 1 Ekim 2025 tarihinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu kullandıkları tespit edilen 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 5 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan adli işlem başlatıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, uyuşturucu maddeleri temin ettikleri belirlenen U.Ö. isimli şahsın ikametinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada 92 gram sentetik kannabinoid-bonzai ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. U.Ö. 'uyuşturucu madde imal ve ticareti' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli U.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT