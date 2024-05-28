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Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya yaralandı

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Tokat'ta Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana gelen kazada, motosikletin çarptığı yaya hafif şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tokat'ta meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. İddia göre sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet bulvar üzerinde seyir halindeyken karşıya geçmeye çalışan A.Ç.'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaya hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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