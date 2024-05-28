Tokat'ta motosikletin çarptığı yaya yaralandı

Tokat'ta meydana gelen kazada motosikletin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Vali Zekai Gümüşdiş Bulvarı'nda meydana geldi. İddia göre sürücüsü öğrenilemeyen bir motosiklet bulvar üzerinde seyir halindeyken karşıya geçmeye çalışan A.Ç.'ye çarptı. Meydana gelen kazada yaya hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Durum Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine gelen ambulans ile Tokat Devlet Hastanesine kaldırılan yayanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT