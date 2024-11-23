Tokat'ta Motosiklet Sürücüsü Aracını Ateşe Verdi
Tokat merkezde yapılan yol kontrolü sırasında bir motosiklet sürücüsü, bilinmeyen bir nedenle benzin deposuna çakmak atarak aracını ateşe verdi. Yangın kısa sürede söndürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tokat'ta durdurulan bir motosiklet sürücüsü, benzin deposuna çakmak atarak aracı ateşe verdi.
Kent merkezinde polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında, E.S. (18) idaresindeki motosiklet durduruldu. Kontrol sırasında bilinmeyen bir nedenle sürücü, motosikletin benzin deposunun kapağını açarak içine çakmağı yakarak attı. Bunun sonucunda motosiklet alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. Yangın kısa sürede söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT