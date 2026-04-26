Tokat'ta motosiklet kazası: 1 ölü

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat çıkışında meydana geldi. İddiaya göre, Tokat istikametinden Niksar yönüne giden S.T. (42) yönetimindeki 60 AGZ 331 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet metrelerce sürüklenirken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde sürücü S.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma gerçekleştirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı