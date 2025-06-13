Tokat'ta Miras Tartışması Kanlı Bitti

Tokat'ta Miras Tartışması Kanlı Bitti
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Tokat'ın Hasanbaba köyünde miras tartışması sonrası H. Çelik, amcasının eşi Saliha Çelik'i tabancayla vurarak kaçtı. Saliha Çelik hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat merkeze bağlı Hasanbaba köyünde miras tartışmasında kan döküldü.

Edinilen bilgilere göre, H. Çelik ile amcasının eşi Saliha Çelik arasında kısa sürede büyüyen miras tartışması kavgaya dönüştü. H. Çelik, yanında getirdiği tabancayla Saliha Çelik'i vurduktan sonra 60 AG 036 plakalı otomobille olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Saliha Çelik, ilk müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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