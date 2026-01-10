Haberler

Şarampole devrilen minibüs hurda yığınına döndü: 1 yaralı

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü B. Ö.'nün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs şarampole devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, hurdaya dönen minibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Niksar-Akkuş yolunda meydana geldi. İddiaya göre B. Ö. idaresindeki 60 ABD 843 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Minibüsün hurda yığınına döndüğü kazada sürücü yaralandı. Kendi imkanları ile minibüsten çıkan B. Ö. Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı. B. Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
