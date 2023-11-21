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Tokat'ta Mera Alanı Nedeniyle Husumetli Oldukları Kardeşleri Vuran Şahıs Yakalanmaya Çalışılıyor

Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.