Tokat'ta Mera Alanı Nedeniyle Husumetli Oldukları Kardeşleri Vuran Şahıs Yakalanmaya Çalışılıyor
Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı. Jandarma ekipleri, olayın ardından kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
Tokat'ın Pazar ilçesinde mera alanı nedeniyle husumetli oldukları kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan 2 kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Üzümören beldesinde Furkan G. (23), hayvan otlatma alanı nedeniyle husumetli olduğu Enes (38) ve Şaban Y. (35) kardeşleri beldenin farklı iki noktasında av tüfeğiyle vurdu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan kardeşler, Pazar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı Şaban Y, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri, beldede ve Pazar Devlet Hastanesi çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Olay sonrası kaçan Furkan G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.