Bu resmen intihar! Mangal yakıp uyudular sonrası facia

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Asar köyünde, mangal bulunan odada uyuyan 75 yaşındaki yaşlı şahıs hayatını kaybederken, eşi bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.

  • Emrullah Keskin (75) Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Asar köyünde yaşamını yitirdi.
  • Ünzile Keskin bilinci kapalı halde Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
  • Yatak odasında sönmüş kömürler bulunan bir mangal tespit edildi ve çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği üzerinde duruluyor.

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Asar köyünde meydana gelen olayda, Emrullah Keskin (75) ile eşi Ünzile Keskin'den uzun süre haber alamayan yakınları durumu kontrol etmek için eve gitti. Yaşlı çifti yataklarında hareketsiz halde bulan yakınlar, durumu hemen yetkililere bildirdi.

KARI-KOCA HAREKETSİZ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emrullah Keskin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bilinci kapalı olan Ünzile Keskin ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KARBONMONOKSİT ŞÜPHESİ

Yatak odasında, içerisinde sönmüş kömürler bulunan bir mangal olduğu tespit edildi. İlk değerlendirmelere göre, çiftin ısınmak amacıyla odaya aldıkları mangaldan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

OTOPSİ YAPILACAK

Hayatını kaybeden Emrullah Keskin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
