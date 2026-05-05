Tokat'ta kontrolsüz çıkış kazaya davetiye çıkardı

Tokat'ta motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Alipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalle üzerinde motosiklet ile otomobil dörtlü yol birleşiminde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, ambulansla hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi. Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı