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Tokat'ta Kontrolden Çıkan Araç Güvenlik Kulübesine Çarptı

Tokat'ta Kontrolden Çıkan Araç Güvenlik Kulübesine Çarptı
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Tokat'ın Turhal ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, taş ocağının güvenlik kulübesine çarparak yaralandı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde kontrolden çıkıp bir taş ocağının güvenlik kulübesine çarpan otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Turhal'a bağlı Çaylı köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 60 ZT 234 plakalı Opel marka otomobilin sürücüsü M.H.B., direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki taş ocağının bahçe çitlerini aşan otomobil, güvenlik kulübesine çarparak durabildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü olay yerine sevk edilen ambulansla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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