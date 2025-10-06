Tokat'ta Komşu Kavgası Kanlı Bitti

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde meydana gelen olayda, komşular arasında çıkan tartışmasında kan döküldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, belde merkezi Orta Mahallede yaşandı. İddiaya göre, önceki gün saat 14.30 sıralarında Bekir Yavuz (39) ile komşusu İ. K. (75) arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İ. K., tabanca ile komşusu Bekir Yavuz'a ateş etti. Göğüs bölgesinden yaralanan Yavuz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekir Yavuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli İ. K. jandarma ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT