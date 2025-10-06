Haberler

Tokat'ta Komşu Kavgası Kanlı Bitti

Tokat'ta Komşu Kavgası Kanlı Bitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde bahçe sınırı nedeniyle çıkan tartışmada 39 yaşındaki Bekir Yavuz, komşusu tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Bereketli beldesinde meydana gelen olayda, komşular arasında çıkan tartışmasında kan döküldü.

Edinilen bilgiye göre, olay, belde merkezi Orta Mahallede yaşandı. İddiaya göre, önceki gün saat 14.30 sıralarında Bekir Yavuz (39) ile komşusu İ. K. (75) arasında bahçe sınırı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İ. K., tabanca ile komşusu Bekir Yavuz'a ateş etti. Göğüs bölgesinden yaralanan Yavuz, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bekir Yavuz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli İ. K. jandarma ekiplerince olay yerinde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fransa'da dün hükümetini kuran Başbakan Lecornu, bugün istifa etti

Avrupa ülkesinde kriz! Dün yeni hükümeti kurdu, bugün istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan şaşırtan imaj değişikliği

Hülya Avşar'dan seneler sonra şaşırtan değişim
Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı

Hande Erçel'den ayrılan Hakan Sabancı fena yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.