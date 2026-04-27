Tokat'ta KKKA tedbiri, cenaze namazı araç başında kılındı

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, memleketi Zile ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, hayvancılıkla uğraşan S.G, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurmuş, yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı tespit edilerek KKKA şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.G'nin cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'e getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının ardından genç, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde alınan önlemler kapsamında, naaşın cenaze aracından çıkarılmaması ise dikkat çekti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı