Tokat'ta KKKA tedbiri, cenaze namazı araç başında kılındı

Tokat'ta KKKA tedbiri, cenaze namazı araç başında kılındı
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, memleketi Zile ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) nedeniyle hayatını kaybeden 21 yaşındaki genç, memleketi Zile ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, hayvancılıkla uğraşan S.G, yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye başvurmuş, yapılan kontrollerde vücuduna kene yapıştığı tespit edilerek KKKA şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen genç, yoğun bakım ünitesinde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. S.G'nin cenazesi, memleketi Tokat'ın Zile ilçesine bağlı Evrenköy'e getirildi. Köyde kılınan cenaze namazının ardından genç, köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze töreninde alınan önlemler kapsamında, naaşın cenaze aracından çıkarılmaması ise dikkat çekti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Mansur Yavaş cephesinden 'Her koşulda adayım' iddiasına yanıt

Yavaş'tan kulisleri hareketlendiren iddiaya jet hızında yalanlama

Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü

Bariyer bile kurtaramadı! Azgın boğa seyirciyi feci şekilde öldürdü
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı