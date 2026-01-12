Karlı yolda kayan otobüs tıra çarptı: Yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor

Tokat'ta karlı yolda kayan otobüs, arkadan bir tıra çarpt. Kazada araçta sıkışan yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde gerçekleşti. Tokat istikametine gitmekte olan Topcan firmasına ait 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki demir yüklü tırın dorsesine çarptı. Otobüs ile tır arasında sıkışan yolcular için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralandı. - TOKAT