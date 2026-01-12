Haberler

Karlı yolda kayan otobüs tıra çarptı: Yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor

Tokat-Sivas kara yolunda meydana gelen kazada, kar nedeniyle kayganlaşan yolda bir otobüs, önündeki tıra çarptı. Sıkışan yolcular için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Tokat'ta karlı yolda kayan otobüs, arkadan bir tıra çarpt. Kazada araçta sıkışan yolcuları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, kaza Tokat- Sivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde gerçekleşti. Tokat istikametine gitmekte olan Topcan firmasına ait 60 BD 891 plakalı yolcu otobüsü, yağan kar nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önündeki demir yüklü tırın dorsesine çarptı. Otobüs ile tır arasında sıkışan yolcular için başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazada ilk belirlemelere göre 4 yolcu yaralandı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
