Tokat'ta alkollü sürücü emanet aldığı araçla takla attı: İki kardeş yaralandı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada iki kardeş yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karayaka kasabasında 04.15 sıralarında meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen N. D. emanet aldığı 60 AFK 549 plakalı Chery marka otomobilin direksiyon koltuğuna geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla atmaya başladı. Savrularak ağaçlara çarpan otomobil güçlükle durabildi. Kazada otomobil sürücüsü N. D. ve yolcu konumundaki G. D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri zevk edildi. Yaralı iki kardeş ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı