Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Kayıp Emekli Polisin Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu

Tokat'ta Kayıp Emekli Polisin Cansız Bedeni Sulama Kanalında Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Niksar ilçesinde kaybolan emekli polis memuru Şükrü Daştan'ın cesedi sulama kanalındaki aracında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta bir süredir kendisinden haber alınamayan emekli polis, sulama kanalındaki aracı içinde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, dün Niksar ilçesinde evinden çıkan emekli polis memuru Şükrü Daştan'dan (66) bir daha haber alamayan ailesi jandarma ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma ekipleri, Şahinli-Mahmudiye yolu üzerindeki sulama kanalında yaptıkları aramada sazlıkların arasında 35 ANR 848 plakalı Hyundai marka aracı tespit etti. Kanaldaki aracın içerisinde yapılan incelemede Daştan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Şükrü Daştan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından Niksar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir bebeği narkotik ilaçlarla uyuttuğu ortaya çıkmıştı! Sanık hemşireden korkunç itiraf

Vicdansız çete üyesinden korkunç bir itiraf geldi

 Yenidoğan Çetesi'nin avukatı: Türkiye'de böyle yargısız infaz görülmemiştir

Bebekleri bile bile ölüme gönderen çetenin avukatından skandal sözler

 Yenidoğan Çetesi üyesinden tüyler ürperten itiraf: Neden yaşatmak için uğraşıyorsun?

Çete üyesinden mahkeme salonunu buz kestiren sözler: Neden yaşatıyorsun?
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz

Devletin iki numarası, enflasyonda iddialı konuştu: Bu tarihten itibaren bahsetmeyeceğiz
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça full HD izleme linki Kalpazan 5. bölüm full HD tek parça izleme linki Pazartesi hangi diziler var? 18 Kasım Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Uzak Şehir 2. bölüm full HD tek parça izleme linki var mı? Uzak Şehir SON BÖLÜM linki! Icardi Türkiye A Milli Takımı'nda oynayabilir mi? MasterChef Kaptanlık Oyunu kim kazandı? 18 Kasım Pazartesi bugün Mavi Takım kaptanı, Kırmızı Takım kim oldu? Kızıl Goncalar CANLI izle! 18 Kasım 2024! NOW TV Kızıl Goncalar 27. bölüm SON BÖLÜM izleme linki! Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kalpazan CANLI izle! 18 Kasım Pazartesi Kalpazan 5. bölüm SON BÖLÜM full HD izle! Adana ASKİ su kesintisi! 18-19 Kasım Sarıçam, Yüreğir, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gülen Gözler filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Gülen Gözler filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Manavgat, Muratpaşa, Serik 18-19 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.