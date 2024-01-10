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Tokat'ta kaygan yolda kaza: Sürücü tarlaya uçtu

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu. Kaza sonucunda sürücü yara almadan kurtuldu.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü tarlaya uçtu.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Aracıyla seyir halindeki M. K., Çırdak Mahallesi'nde yağışın da etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki trafik levhasına vuran araç tarlaya uçtu. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza olduğunu gören mahalle sakinleri traktör getirerek tarladaki aracı halat yardımıyla çekti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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