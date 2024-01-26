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Tokat'ta kaygan yolda kaza: 5 sağlık çalışanı yaralandı

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kayganlaşan yolda meydana gelen kazada, otomobil takla atarak tarlaya uçtu ve içerisinde bulunan 5 sağlık çalışanı yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kayganlaşan yolda otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 5 sağlık çalışanı yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, 10.50 sıralarında Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Büget köyünde meydana geldi. Tokat'tan Yeşilyurt istikametine giden ve sağlık çalışanlarını taşıdığı öğrenilen 60 BM 367 plakalı Toyota marka otomobil, kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tabelaya çarparak tarlaya uçtu. Ters dönen araçtan çıkarılan 5 sağlık çalışanı kontrol amacıyla Yeşilyurt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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