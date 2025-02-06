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Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle 108 Köy Yolu Kapandı

Tokat'ta Kar Yağışı Nedeniyle 108 Köy Yolu Kapandı
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Tokat'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 8 ilçedeki 108 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle 8 ilçedeki 108 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilçede köy yolları ulaşıma kapandı. Almus ilçesinde 17, Artova ilçesinde 4, Erbaa ilçesinde 27, Niksar ilçesinde 18, Reşadiye ilçesinde 12, Sulusaray ilçesinde 6, Yeşilyurt ilçesinde 6 ve Zile ilçesinde ise 18 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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