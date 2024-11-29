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Tokat'ta Kaportacı Dükkanında Yangın: Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi

Tokat'ta Kaportacı Dükkanında Yangın: Dükkan Kullanılamaz Hale Geldi
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Tokat Sanayi Sitesi'nde bulunan bir kaportacı dükkanında çıkan yangın, alevlerin kısa sürede dükkanı sarmasıyla sonuçlandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.

Tokat Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında bir kaportacı dükkanı kullanılamaz hale geldi. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tokat Sanayi Sitesi'nde bir kaportacı dükkanında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirirken, alevler kısa sürede dükkanı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevredeki dükkanlara sıçramadan kontrol altına alındı. Olayda kaportacı dükkanı kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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