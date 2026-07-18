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Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı

Tokat'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 10 yaralı
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Niksar'da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 10 kişi yaralandı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı.

Kaza Niksar - Ünye kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre E.G. idaresindeki 38 ALS 529 plakalı Opel marka otomobil ile karşı yönden gelen Ş.G. idaresindeki 37 ABK 306 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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