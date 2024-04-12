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Tokat'ta kafa kafaya çarpışan araçlarda 3 kişi yaralandı

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Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Çırdak Mahallesi girişinde meydana geldi. 40 DD 861 plakalı Uğur Garip yönetimindeki araç karşı şeride geçerek 60 RC 102 plakalı Dursun Mazı idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan 5 kişiden 3'ü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulans ile Yeşilyurt İlçe Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yeşilyurt Tokat Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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