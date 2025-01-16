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Tokat'ta Kaçak Silah ve Mühimmat Operasyonu: 19 Gözaltı

Tokat'ta Kaçak Silah ve Mühimmat Operasyonu: 19 Gözaltı
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Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak silah, mühimmat ve kaçak tütün ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ruhsatsız tabancalar, kurusıkılar ve çok sayıda mühimmat yer aldı.

Tokat'ın Zile ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak silah, mühimmat ve kaçak tütün ele geçirilirken, 19 şüpheli gözaltına aldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, ateşli silahlarla işlenen suçların önlenmesi, yasa dışı silah imalatı ve ticaretiyle mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Zile İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde düzenlenen operasyonda, 29 adreste eş zamanlı arama yapıldı. Yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 7 kurusıkıdan dönüştürülmüş tabanca, 87 kurusıkı tabanca, 29 bin 200 adet tabanca fişeği, 281 tabanca şarjörü, 110 tabanca kapak takımı, 45 tabanca gövdesi, tabanca yapımında kullanılan muhtelif malzemeler, 3 adet seri numara basımında kullanılan harf damga seti. yasa dışı silah imalatı 28 adet av tüfeği, 255 adet uzun namlulu tüfek mühimmatı, 2 adet kılıç, 128 kilogram kıyılmış tütün ve 14 bin 727 adet dolu makaron ele geçirildi. Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceği belirtildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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