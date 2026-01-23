Haberler

Erbaa'da tırın yatak kısmında saklanan 2 kaçak göçmen yakalandı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, durdurulan bir tırın yatak kısmında gizlenen 2 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan bir tırın yatak kısmında gizlenen Afganistan uyruklu 2 kaçak göçmen, polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Tokat Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muş'tan İstanbul'a seyir halinde olan B.G. yönetimindeki 50 ACS 566 plakalı tırda kaçak göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. D-100 Karayolu Yeni Mahalle girişinde durdurulan tırda yapılan aramada, Afganistan uyruklu 2 göçmenin aracın yatak kısmında saklandığı tespit edildi. Yakalanan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Tır sürücüsü B.G. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
