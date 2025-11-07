Haberler

Kaçak balık avı pahalıya patladı

Kaçak balık avı pahalıya patladı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tepekışla Barajı'nda kaçak balık avlayan iki kişiye toplamda 64 bin TL idari para cezası uygulandı.

  • Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tepekışla Barajı'nda kaçak balık avlayan 2 şahsa 64 bin TL idari para cezası uygulandı.
  • Kaçak avcıların 135 metre uzunluğunda kaçak balık ağı kullandığı tespit edildi.
  • Kaçak ağ ve bot İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde Tepekışla Barajı'nda kaçak balık avlayan 2 şahsa 64 bin TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığına Tepekışla Barajı'nda kaçak avcılık yapıldığı yönünde ihbar ulaştı. Bunun üzerine Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi bölgede devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

KAÇAK AV PAHALIYA PATLADI

Yapılan kontrollerde Y. B. ve A. K.'nin motorsuz botla baraj gölüne 135 metre uzunluğunda kaçak balık ağı serdiği tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen kaçak ağ ile bot, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Şahıslara ise toplamda 64 bin TL idari para cezası uygulandı. Olayla ilgili işlem başlatıldı.

