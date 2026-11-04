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Tokat'ta jandarma 700 gram kubar esrar ele geçirdi, sürücü tutuklandı

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Tokat'ta jandarma 700 gram kubar esrar ele geçirdi, sürücü tutuklandı
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Tokat'ta jandarmanın Turhal-Tokat kara yolunda durdurduğu araçta ve sürücüsünün evinde yapılan aramalarda toplam 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 1 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tokat'ta jandarma ekiplerince bir araç ve sürücüsünün evinde yapılan aramalarda toplam 700 gram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 31 Ekim günü saat 15.00 sıralarında, merkeze bağlı Taşlıçiftlik köyü mevkisinde Turhal-Tokat kara yolunda çalışma yürüten Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.B. (24) idaresindeki aracı durdurdu. Araçta yapılan adli aramada, vakumlanmış halde 380 gram kubar esrar ile 1 para sayma makinesi ele geçirildi. Şüphelinin Turhal ilçe merkezindeki ikametinde yapılan aramada ise vakumlanmış halde 320 gram kubar esrar, 1 vakum makinesi, 5 kilogram koku giderici, dijital tartı ve muşta bulundu. Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan O.B. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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