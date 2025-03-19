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Tokat'ta İşçi Servisi Duvara Çarptı: 21 Yaralı

Tokat'ta İşçi Servisi Duvara Çarptı: 21 Yaralı
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Tokat-Turhal karayolunda, kontrolünü kaybeden bir işçi servisi, evin istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve 20 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, yaralıların durumu iyi.

Tokat'ta işçi servisinin istinat duvarına çarpması sonucu 21 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tokat- Turhal karayolu Çaylı kavşağında meydana geldi. A.S. idaresindeki 60 ACK 870 plakalı Mercedes marka işçi servisi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ve servisteki tekstil fabrikasında çalışan 20 işçi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Tokat ve Turhal'daki hastanelere kaldırıldı. Yetkililer kazayla ilgili inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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