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Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Tokat'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Niksar ilçesine bağlı Günlüce köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Erbaa istikametinden seyir halinde olan S.Ç. (56) yönetimindeki 60 AFJ 586 plakalı Volkswagen marka otomobil, aynı yönde ilerleyen ve kavşağa dönüş yapmak isteyen B.G. (43) idaresindeki 34 GOU 55 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan sürücüler ve yolcular yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçlarda bulunan B.G. ağır yaralanırken, S.Ç., M.Ç. ve ile M.Ç. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. B.G.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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