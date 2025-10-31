Haberler

Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, T.B. idaresindeki 60 ADY 736 plakalı otomobil Marul Sokak'tan çevre yoluna çıktığı sırada, Cezaevi istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 60 AGB 915 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından H.Ö.'nün kullandığı araç, yol ortasındaki demir bariyere saplanarak durabildi. Meydana gelen kazada H.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haberler.com
title
