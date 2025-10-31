Tokat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı
Tokat'ın Niksar ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, T.B. idaresindeki 60 ADY 736 plakalı otomobil Marul Sokak'tan çevre yoluna çıktığı sırada, Cezaevi istikametine seyir halinde olan H.Ö. idaresindeki 60 AGB 915 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından H.Ö.'nün kullandığı araç, yol ortasındaki demir bariyere saplanarak durabildi. Meydana gelen kazada H.Ö. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT