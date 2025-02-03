Tokat'ta Husumetli Gruplar Arasında Silahlı Kavga: 2 Kişi Tutuklandı

Tokat'ta husumetli iki grup arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle kovaladıkları 3 kişiyi yaralayarak kaçan ve polis tarafından yakalanan 2 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Önceki gün öğle saatlerinde iki grup arasında başlayan gerginlik silahlı kovalamacaya dönüşmüş, B.E. ve Ö.K. motosikletle seyir halindeyken pompalı tüfekle ateş açarak M.M.B., E.Ç. ve D.A.'yı yaralamıştı. Olayın ardından motosikletle kaçan saldırganlar, polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi. B.E. ve Ö.K., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TOKAT