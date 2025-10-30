Haberler

Tokat'ta Hırsızlık Yapan 3 Şüpheli Yakalandı

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evden ziynet eşyası çalan 3 şüpheli, jandarmanın titiz çalışmaları sonucunda yakalanarak tutuklandı. Olay, ev sahibi şehir dışındayken gerçekleşti.

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve girerek ziynet eşyası ve ev eşyası çalan 3 şüpheli, jandarmanın titiz çalışmasıyla yakalanıp tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesinde yaşayan bir vatandaş, 3 günlüğüne şehir dışına çıktıktan sonra evine döndüğünde penceresinin kırılmış olduğunu fark etti. Evinde yaptığı kontrollerde 3 adet altın yüzük, 2 adet gümüş yüzük, 2 adet hatıra bıçak ve 5 adet çeşitli ev eşyasının çalındığını belirleyen vatandaş, durumu jandarmaya bildirdi.İhbar üzerine Tokat İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı. Yapılan titiz araştırma ve saha çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştiren F. B., H. Y. ve O. B. kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - TOKAT

