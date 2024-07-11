Tokat'ta Hint keneviri üretimi yapılan evde baskın düzenlendi

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir ikamete baskın düzenleyen polis ekipleri içeride kurulan özel düzenekle Hint keneviri üretildiğini tespit etti.

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylar süren bir çalışma sonucunda Erbaa ilçe merkezinde bir evde kenevir yetiştirilip uyuşturucu satıldığını tespit etti. Elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon düzenleyen ekipler, evin bir odasının kenevir yetiştirmek için özel olarak hazırlandığını belirledi. Ekipler, odada bitki yetiştirmek için kullanılan ışıklandırma sistemi ve havalandırma düzeneği buldu. Evde yapılan aramalarda, kurutulmuş 600 gram esrar, saksılarda yetiştirilen 23 kök Hint keneviri, hassas terazi, termometre ve ışıklandırma sistemi ele geçirildi. Evin sahibi Serdar Ö. gözaltına alınırken şüphelinin evde yaptığı düzenek, cep telefonu ile görüntülendi. - TOKAT