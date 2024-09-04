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Tokat'ta 'Hayalet Sürücü' filmi gerçek oldu

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Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan bir olay, sinema severlere 2007 yapımı 'Hayalet Sürücü' filmini hatırlattı. İlçeye bağlı Turgut Özal Caddesi'nde seyir halinde olan Arda Akman idaresindeki motosiklet, motor kısmından aniden alev aldı. Alevler kısa sürede motosikletten yola sıçradı ve tehlikeli anlar yaşandı. Akman, hızla motosikletinden inerek güvenli bir alana geçti. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın tüpü ve su kullanılarak alevler söndürüldü. Yaşanan bu olay, Akman'ın kask kamerasına anbean yansıdı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, 'Hayalet Sürücü' filmindeki sahneleri andıran anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Tokat'ta "Hayalet Sürücü" filmi gerçek oldu

TOKAT - Tokat'ın Turhal ilçesinde yaşanan bir olay, sinema severlere 2007 yapımı "Hayalet Sürücü" filmini hatırlattı.

İlçeye bağlı Turgut Özal Caddesi'nde seyir halinde olan Arda Akman idaresindeki motosiklet, motor kısmından aniden alev aldı. Alevler kısa sürede motosikletten yola sıçradı ve tehlikeli anlar yaşandı. Akman, hızla motosikletinden inerek güvenli bir alana geçti. Çevredeki vatandaşların hızlı müdahalesiyle yangın tüpü ve su kullanılarak alevler söndürüldü. Yaşanan bu olay, Akman'ın kask kamerasına anbean yansıdı. Şans eseri olayda kimse yaralanmazken, "Hayalet Sürücü" filmindeki sahneleri andıran anlar sosyal medyada dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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