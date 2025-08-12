Tokat'ta Halk Otobüsünde Fenalaşan Yolcuya Acil Müdahale

Tokat'ta halk otobüsünde fenalaşan yolcuya sağlık ekipleri araç içinde müdahale ederek hastaneye kaldırdı.

Kent merkezinde şehir içi sefer yapan halk otobüsünde yolculardan biri aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü, hattın dışına çıkarak hastayı en kısa sürede hastaneye ulaştırmak için yola çıktı. Trafik yoğunluğu nedeniyle ilerlemekte zorlanan sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekipleri, otobüs içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Hastanın Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındığı öğrenildi. Yolcunun fenalaşarak müdahale edildiği anlar, otobüsün içerisinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. - TOKAT